原中国外交部部长助理陈晓东预计将再任驻外使节

中国外交部网站“主要官员”栏目近日更新，驻土耳其原大使邓励出任外交部部长助理，原外交部部长助理、曾任中国驻新加坡大使的陈晓东，不再列入“主要官员”栏目，据悉他将再度出任驻外使节。

有消息与迹象显示，陈晓东将出任中国驻南非大使。

陈晓东是副部级别的高级外交官，对非洲事务又非常熟悉，而在中国副部级大使职位中，驻南非大使正悬空。据新华社早前报道，中国驻南非原大使林松添（副部级），今年4月已回国，出任中国人民对外友好协会会长 。

今年55岁的陈晓东多年来一直负责中非外交事务，曾经派驻沙特阿拉伯、约旦、埃及。

他在2006年以后，历任中国驻伊拉克大使、驻英国大使馆公使、外交部西亚北非司司长。他从2015年6月起，出任中国驻新加坡大使，2017年8月离任回国，升任外交部部长助理。

陈晓东是中国第十任驻新加坡大使。他在新加坡的两年期间，和本地社会建立广泛接触和联系，也经历了新中关系在那段时期的发展变化。

邓励履新外交部部长助理后，将分管西亚北非、非洲地区、涉外安全事务以及档案工作。

公开简历显示，55岁的邓励长期从事中国对西亚北非、欧洲地区外交工作。他曾任外交部欧洲司副司长、驻法国大使馆公使、外交部西亚北非司司长、驻土耳其大使等职务。

（记者是《联合早报》北京特派员）

