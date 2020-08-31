报告：中国新房找房热度8月继续回升 环比涨4.3%

报告显示，中国新房找房热度8月继续回升，环比上涨4.3%。

据中新社报道，生活服务及分类信息网站58同城、安居客31日发布《8月国民安居指数报告》，8月份中国新房找房热度继续回升，环比上涨4.3%。在6月份的阶段性回落后，7月份楼市热度回升，环比微涨0.9%。

从用户行为指数来看，8月份全国新房找房热度稳中有升，环比上涨4.3%，其中，一二线城市找房热度环比微涨，三四线城市找房热度环比上涨7.2%。

8月份找房活跃城市排行靠前的多为三四线城市，前六位分别为衡水、昆山、保定、惠州、徐州和银川，其中衡水找房热度环比上涨最高达13.2%，昆山、保定的找房热度环比涨幅均超9%。

当月，购房者信心指数也有所上涨。报告称，2020年8月份购房者信心指数为111.7，环比上涨1.9%。

从房价来看，报告显示，2020年8月全国受监测的67个城市新房在线均价为每平方米16481元（人民币，下同，3273.44新元），环比上涨0.14%，其中33城新房在线均价环比上涨。二手房挂牌均价每平方米15683元，环比上涨0.55%，全国67城中有48城二手房挂牌均价出现环比上涨。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，在7月多地出台调控之后，楼市热度快速上升的态势有所放缓，包括深圳、杭州在内的城市都不同程度出现降温。8月底，中国住房和城乡建设部在北京召开部分城市房地产工作会，成都、银川、唐山等城市参加。这些城市大多前期楼市热度较高，显示出当下调控会更注重及时性特点，在全面落实城市政府主体责任的基础上，发现问题会快速反应，并及时采取有针对性的政策措施。

另外，张波指出，房企降负债将是下半年的重要调控方向，降杠杆、保稳定层面预计会有更多的政策体现。他预计，9月市场热度整体会保持和8月类似态势，部分房价上涨过快城市或将迎来一波新的调控小高潮。