调查指逾七成受访香港教师对网课感忧虑

香港教育工作者联会（教联会）8月31日公布调查发现，大部分教师对疫情期间网上授课感到忧虑，其中幼稚园教师所面对的情况最为严峻。

据香港中通社报道，本次调查收集了552份有效问卷，当中幼稚园、小学及中学教师占整体95%。调查显示，超过七成受访教师对网上授课感到忧虑或十分忧虑，“家居环境”被认为是首要教学困难和首要学习困难。此外，高达四成受访教师认为应该全面复课。

对于幼稚园教师各项具体教学困难的平均值都比中小学教师要高的现象，教联会副主席林翠玲分析说，参与幼稚园教育计划的学校缺乏基本的电子软硬件设备进行网课，操作亦不如中小学熟练，经常发生数名幼稚园教师使用同一部电脑及幼稚园自费加购宽频流量应付教学需要的现象。

她促请教育局扩展“电子学习学校支援计划”至参与幼稚园教育计划的学校及开展“一校一IT技术人员”计划，为幼稚园提供必须的技术支援。

至于跨境学生方面，受访教师最为关心的是学生学习软件的支援问题，如跨境学生或无法在内地连接Google Classroom及eClass校园综合平台等网上应用平台。教联会主席黄锦良要求教育局保障跨境学生的公平学习机会，协助学校统筹跨境学生的网络授课平台和教科书派送等问题。

教联会认为，教育局需关注到不同类型学校之间和不同年龄段学生之间的差异，避免网络授课造成教育不公，及时出台复课指引、时间表。

调查又发现，约37%受访教师表示会参加“普及社区检测计划”。教联会鼓励教师参与普及社区检测，指有助于保障师生安全和香港整体卫生环境、早日实现全面复课。