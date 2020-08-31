香港小姐结果出炉 谢嘉怡夺冠

香港小姐决赛结果出炉，谢嘉怡夺得冠军，而且兼得“最上镜小姐”奖项，成为双料冠军。

据观察者网报道，香港选美盛世《2020香港小姐竞选决赛》30日晚8时半在将军澳电视广播城举行。当晚，港姐决赛结果出炉，现年25岁的谢嘉怡兼夺“最上镜小姐”奖项，成为双料冠军。

公开资料显示，谢嘉怡（Lisa Marie Tse Ga Ye）为中英混血，身高5尺三寸（约161.5厘米），1995年8月出生于苏格兰，曾就读于爱丁堡纳皮尔大学，职业是手术室护士。本届港姐竞选，谢嘉怡由香港艺人“肥妈”提名参选，通过网络面试后，她从苏格兰飞往香港正式现身参选。

在昨晚的总决赛上，谢嘉怡不仅拿下《2020年度香港小姐竞选》冠军，还同时获封“2020年最上镜小姐”。

决赛前，谢嘉怡接受采访时曾称，从没想过自己会成为港姐三甲的热门人选，对此感到很开心。由于自己对广东话并不熟练，所以已经提前准备好了获奖感言，以防上台不知道怎么说。

决赛后的采访中，谢嘉怡表示，她未来会努力学好广东话，放多些时间于娱乐圈发展。

此前的“冠军”大热人选、最后屈居亚军的陈桢怡（Celina Harto）出生于1996年12月，参赛前为一名实习室内设计师。决赛后，陈桢怡称希望以后可以在各方面多做尝试，还开玩笑说希望一口气喝10杯珍珠奶茶来“放松”。

三甲中年纪最小的季军郭柏妍（Rosita Kwok Pak Yin）出生于1997年10月，目前在香港大学专业进修学院读研，修的是市场管理兼读制硕士课程，预计在2021年毕业。