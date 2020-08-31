江西宁都100多亩农田被占 四个月过去整改还在纸上

中国江西省宁都县梅江镇罗江村100多亩基本农田被占用，用来种植脐橙。接到反映后，宁都县自然资源局和梅江镇政府向社会保证，已着手处理，进行彻底整改。但是四个多月过去，整改还没有落实。

据《江西日报》报道，记者8月26日再次来到现场发现，农田里种的还是脐橙，和四个多月前见到的场景毫无改变，只是脐橙树长得更高了。宁都县自然资源局和梅江镇政府发的函，成为一纸空文。

记者此前在4月13日接到相关线索后，来到罗江村采访。在村外约2公里处，看到一大片地里栽满了脐橙树苗，遗留的稻茬清晰可见。正在忙碌的村民告诉记者，这些耕地被村里人流转过来种脐橙，他们是被请来打理的。

对于这片种植脐橙的土地，罗江村党支部书记曾秋生的解释是，这是村里的撂荒地，经过村里统一流转，由村民承包，用来种植脐橙。

记者追问这些土地是否属于基本农田时，曾秋生说，这些土地并不是基本农田，为一般农田。他还称，一般农田种植脐橙不需要办理相关手续。

随后，记者来到梅江镇政府了解情况。镇里相关负责人说，他知道罗江村流转土地种植脐橙的情况，但对于是否占用基本农田还需要去了解。

而宁都县自然资源局梅江自然资源所负责人在接受记者采访时称，并没有接到相关举报，对于种植脐橙的土地是否是基本农田，需要去局里查档案。

对于基本农田能否种植脐橙，宁都县果茶局曾姓副局长表示“肯定不能种”。他还说，大面积种植果树也需要办理相关手续，100亩以上要县里审批，100亩以下由乡镇审批。罗江村的脐橙园在梅江镇办了相关手续，到果茶局调配了脐橙树苗。

但是记者4月14日从宁都县自然资源局副局长邓文生处了解到，罗江村委会将60亩撂荒耕地流转给村民魏某，同时魏某又流转了其他村民的56亩土地，加上沟渠总共146亩，均为基本农田。这些基本农田陆续种植了脐橙，此举违反了《土地管理法》。

