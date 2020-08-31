麒麟系列芯片9月15日后无法制造 华为多系列手机涨价

华为的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造，媒体获悉，华为旗下多个系列手机涨价。

据财联社8月31日报道，麒麟芯片终结导致的连锁反应目前已开始显现。该媒体获悉，“因华为麒麟芯片库存告急，导致华为Mate、P40、NOVA系列天天涨价，并且购买华为手机还要以当天的报价为准”。

另据科技真探社报道，一些网友透露，华为以及荣耀手机的价格均出现了不同程度的上涨。其中，尤以搭载麒麟芯片的华为、荣耀手机的涨价幅度最大。越是旗舰顶配的华为手机，涨价幅度越是大。例如mate30系列、华为nova系列。

据说部分机型的批发价格已经超过了官网价，导致手机到了最终消费者手里，价格会更高。

科技真探社评论说，目前来看，华为手机涨价多半是线下渠道商自己赚差价的行为。炒作美国断供话题，制造市场上的紧张气氛，继而从中牟利。但不得不注意的是，虽然在华为官网、以及部分电商网站上面，华为手机的价格仍处在一个相对稳定的状态，但已经有部分型号的某些配色出现缺货的情况。

至于这波涨价的原因，有手机渠道商发布朋友圈分析说，9月14日之后，麒麟芯片将会断供。物以稀为贵，所以导致了华为、荣耀品牌部分手机的涨价。

华为消费者业务CEO余承东此前在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上，承认华为旗下海思的麒麟芯片，将在9月15日之后停产。