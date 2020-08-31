中印边境再度紧张 中国军方指印军非法越线占控、公然挑衅

中印边境再生事端，中国人民解放军西部战区新闻发言人张水利大校今天（31日）就中印边境局势发表谈话时透露，8月31日，印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在班公湖南岸、热钦山口附近再次非法越线占控，公然挑衅，造成边境局势紧张。

据新华社报道，张水利说：“印方此举严重侵犯中国领土主权，严重破坏中印边境地区和平稳定，出尔反尔、背信弃义，中方对此表示强烈反对。”

张水利并称：“我们严正要求印方，立即撤回非法越线占控兵力，严格管控和约束一线部队，切实遵守承诺，避免事态进一步升级。”

他指出，中国军队正采取必要应对措施，并将密切关注事态发展，坚决维护中国领土主权和边境地区和平稳定。

今天早些时候，印度国防部发表声明说，8月29日夜间至30日凌晨，中国人民解放军违反先前在拉达克（Ladakh）东部对峙期间经由军事和外交接触达成的共识，采取挑衅性军事行动改变现状。声明称，印度军队先发制人，在班公湖南岸采取措施加强了印度的阵地，挫败中国单方面改变地面事实的意图。

声明还说，为了解决这些问题，中印正在楚舒勒（Chushul）召开旅长级旗帜会议。

针对印度国防部的声明，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回答相关问题时说，中国边防部队一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。“中印双方通过外交部门、军事渠道保持着密切沟通。”

中印边境今年6月发生流血冲突事件后，两国关系急速恶化，边境的紧张氛围也未解除。印度媒体“The Print”近日的报道指出，中印边境的紧张局势未见好转，有卫星图像显示，中国军方正在中国、印度、尼泊尔、三国交界的曼萨罗瓦湖畔建设地对空导弹基地以及其他基础设施。