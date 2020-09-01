捷克参院议长访台引反弹 中捷互相召见大使

捷克参议院议长维斯特奇尔访问台湾事件引发中国大陆和捷克之间的外交口水战，中国大陆和捷克也为此事互相召见对方大使。

据中国外交部官网昨天（8月31日）发布的消息，中国外交部副部长秦刚约见捷克驻华大使佟福德，就维斯特奇尔访台提出严正交涉。

秦刚说：“维斯特奇尔罔顾中方坚决反对和严正交涉，出于一己私利，在台湾当局利诱和反华势力鼓动下，执意赴台进行所谓‘访问’，公然支持‘台独’分裂势力和分裂活动，严重侵犯中国主权，粗暴干涉中国内政。中方对此予以强烈谴责。”

秦刚提到，一个中国原则是捷克国家外交政策，是中捷关系的政治基础。他说：“维作为捷克国家领导人公然冒天下之大不韪，违背捷官方一贯承诺奉行的一个中国政策，严重违背国际法和国际关系基本准则，中方必将做出必要的反应，维护自己的正当利益。”

他也说到，中国“敦促”捷克正视中国严正立场和严重关切，充分认识维访台本质，“不要低估14亿中国人民坚定捍卫国家主权和领土完整的坚定意志和决心”，以实际行动恪守一个中国原则，避免双边关系因维斯特奇尔“这种恶意、短视行为”受到进一步损害。

中国外交部欧洲司负责人、中国驻捷克使馆也分别就此向捷驻华使馆、外交部提出严正交涉。

另据中时电子报报道，捷克外交部副部长特拉帕（Martin Tlapa）传召中国驻捷克大使张建敏，对中国外长王毅就捷克参议院议长维斯特奇尔访台发表的言论表达不满。

特拉帕指出，中方相关发言不恰当，也不符两个主权独立国家之间的外交沟通准则，捷克外交部认为，捷中关系应聚焦于正面、实际的议题。

捷克参议院议长维斯特奇尔前天抵台展开访问，他是历来访问台湾的最高级别捷克官员。

中国大陆外交部长王毅昨天批评维斯特奇尔公开挑衅，称在台湾问题上挑战一个中国原则，是与14亿中国人民为敌，也是国际背信行为。王毅警告，挑战“一中原则”必将付出“沉重代价”。

对于王毅的措辞，捷克外长佩特里切克通过推特回应：“我的副部长特拉帕已经召见了中国大使。王毅部长的措辞太过分（over the edge）。我要求中方解释，并呼吁中方展开基于事实和务实的合作，抛却不属于外交层面、过于情绪性的用语。”

另据中国驻捷克大使馆网站报道，张建敏就维斯特奇尔访台向特拉帕提出了严正交涉。

张建敏强调，台湾是中国领土不可分割的一部分。中国一贯坚决反对建交国同中国台湾地区进行任何形式的官方往来。一个中国原则是中捷关系的政治基础。维斯特奇尔罔顾中方坚决反对和严正交涉，出于一己私利执意率团赴台湾地区进行所谓“访问”，公然支持“台独”分裂势力和分裂活动，严重侵犯中国主权，粗暴干涉中国内政，严重违背中捷双边政治承诺和国际关系基本准则。中方对此表示强烈谴责和坚决反对。



