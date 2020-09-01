蓬佩奥：特朗普拟限中国学生及研究员赴美

中美两国关系越发紧张之际，美国国务卿蓬佩奥表示，总统特朗普正考虑限制中国学生或研究人员赴美，强调未来几周或几个月，外界将会看到更多相关作法。

此前，特朗普在5月底已宣布，暂停具中国军方背景、想进入美国求学或从事研究的中国人士入境，以避免中国不断窃取美国机密技术与智慧财产权。

蓬佩奥今天接受《早安国家广场》（Mornings On The Mall）广播节目访问时指出，中国透过网络或是在美国研究机构内的中国籍人员，来窃取资讯。为此，特朗普致力于阻止类似情事再发生。

蓬佩奥并形容，这也是数十年来，美国政府首次严肃看待中共带来的资讯窃取威胁（for the first time in decades，you have an administration that is taking this threat from the Chinese Communist Party seriously）。

当被主持人问及会否更快不让中国学生在某一段时间赴美，他则回应称：“总统正在评估，我不想在作出决定前插手。”

不过，蓬佩奥也承认，并非每位中国学生都为中国共产党工作，或受其指示，强调这是特朗普正在慎重考虑的事。

