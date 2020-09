蓬佩奥：特朗普拟限中国学生及研究员赴美

中美两国关系越发紧张之际,美国国务卿蓬佩奥表示,总统特朗普正考虑限制中国学生或研究人员赴美,强调未来几周或几个月,外界将会看到更多相关作法。

此前,特朗普在5月底已宣布,暂停具中国军方背景、想进入美国求学或从事研究的中国人士入境,以避免中国不断窃取美国机密技术与智慧财产权。

蓬佩奥今天接受《早安国家广场》(Mornings On The Mall)广播节目访问时指出,中国透过网络或是在美国研究机构内的中国籍人员,来窃取资讯。为此,特朗普致力于阻止类似情事再发生。

蓬佩奥并形容,这也是数十年来,美国政府首次严肃看待中共带来的资讯窃取威胁(for the first time in decades,you have an administration that is taking this threat from the Chinese Communist Party seriously)。

当被主持人问及会否更快不让中国学生在某一段时间赴美,他则回应称:“总统正在评估,我不想在作出决定前插手。”

不过,蓬佩奥也承认,并非每位中国学生都为中国共产党工作,或受其指示,强调这是特朗普正在慎重考虑的事。