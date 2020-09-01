港民于831事件周年发起示威 一孕妇称被警方推倒

昨日是香港“831事件”一周年，有香港市民在旺角发起示威活动。警方施放胡椒喷雾驱散。其间一名孕妇称自己被警员推搡跌倒而且被喷胡椒喷雾，由救护车送院。

据《星岛日报》报道，昨天下午陆续有人到港铁太子站献花，入夜后在街头高叫口号，又搬出杂物“快闪”堵路，警方施放胡椒喷雾驱散。

昨晚7时许，警方在太子弥敦道近花旗银行举起蓝旗警告，众人散开后又在附近聚集，高叫违反口号，警员再次举起紫旗警告；同时约有30人从旺角警署步往旺角，沿途叫喊口号，防暴警一度准备施放催泪弹，众人迅速四散。

人群随后在西洋菜南街一带集结，有人搬出多个杂物堵路，警员赶至移走路障并拘捕至少八人，又在附近截查约30人，随后一名男子与一名孕妇在亚皆老街与警员发生冲突，警员施放胡椒喷剂，男子及孕妇均被喷中，其中孕妇在混乱中跌倒在地，抱腹痛哭，有女警上前协助。

涉事孕妇事后声称被警员推倒，由救护车送院。据悉，该名孕妇怀疑七至八个月，经检查后证实母子平安。



警方发言人表示，昨晚10时许，旺角一带有示威者集结及叫嚣，警方曾多次警告要求人群散去，但部分人拒绝听从，警方随后作出驱散。当人员到达亚皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期间，曾一度拉开其身旁的同行女子，并因应现场情况使用胡椒喷剂。及后，警员发现该名女子为一名孕妇，她感到不适，人员立即提供协助，并召唤救护车到场，将该名孕妇送往广华医院治理。

发言人指，警方非常关注有孕妇于混乱的示威现场中受到影响，对孕妇表示慰问，并已派员陪同当事人及其家人送院，希望提供一切适切协助。

警方介绍，至昨晚深夜11时至少拘捕九名男子五名女子，年龄介乎16至60岁，包括一名自称记者的17岁男子，他们涉嫌非法集结、公众地方扰乱秩序、袭警及管有仿制枪械，警方还票控37名违反“限聚令”及“口罩令”的市民。