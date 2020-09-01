调查：40%美国人支持特朗普针对TikTok行政令

据路透与益普索的全美民调显示，40%的美国人支持总统特朗普对视频分享应用TikTok发出的威胁，即如果TikTok不卖给美国公司，就遭到封禁。这表明，许多美国人支持将这家社交媒体与其中国母公司字节跳动划清界线。

据报道，这项在周一公布的调查显示，40%的受访者支持特朗普最近发布的行政令，即强制要求中国字节跳动在9月15日前出售其TikTok的美国业务；30%的受访者说他们反对这一举措，而另外30%的人说他们不知道是支持还是反对。调查访问了全美1349名成年人。

这些反应基本按党派来划分，很多赞成特朗普行政令的受访者表示，他们对TikTok不是很了解。例如，在受访的共和党人士中，69%的人表示支持特朗普的行政令，而只有32%的人表示他们很了解TikTok。有21%的受访民主党人士称支持特朗普的行政令，46%的人表示他们了解TikTok。

这些数据表明，大多数美国人对TikTok只是“略有了解”，Forrester Research的副总裁兼首席分析师Dipanjan Chatterjee说，对TikTok的负面看法，可能是针对该应用程序的公众言论以及中美关系日益紧张造成的。

他说：“TikTok显然已经被政治化。”

此外，路透与益普索调查结果也显示，38%的受访者称，他们非常或在一定程度上熟悉这个应用，25%的人表示曾观看该平台上的视频。35%的人赞同他们“听说了此事，但仅止于此”。

美国总统特朗普在8月6日颁布行政命令，限TikTok在9月20日前出售美国业务。随后，微软和甲骨文等美国企业透露，希望收购TikTok的美国资产。然而，中国政府随即在28日宣布调整《中国禁止出口限制出口技术目录》，表明有权禁止TikTok出售美国业务。

有分析称，北京此举旨在发出中国不会任由其他国家摆布中企命运的强烈警告。作为民营企业，字节跳动在政府面前没有强有力的谈判筹码，因此在中国政府明确介入后很可能得牺牲。