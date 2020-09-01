港媒：袁家军将升任浙江书记

中共中央政治局昨天召开会议，传拍板浙江、辽宁等高层人事。《星岛日报》引述消息说，浙江省委书记车俊将退休，其职务将由浙江省长袁家军出任，而浙江省委副书记、宁波市委书记郑栅洁则升任省长。

资料显示，今年65岁的车俊，在2017年出任浙江省委书记。此前，他曾长期在安徽省工作，直到2005年才调任河北省。之后，他在2010年出任新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委，以及中国新建集团公司董事长。2016年6月，车俊出任浙江省委副书记。

至于盛传升任浙江书记的袁家军，今年58岁。出身“军工系”的他，曾任中国神舟飞船系统总指挥、中国航太科技集团副总经理。2014年，袁家军担任浙江常务副省长，并在2016年出任浙江省委副书记、省委政法委书记。

随后，他在2017年4月兼任副省长，并在7月出任省长；同年10月，他成为十九届中央委员。

而可能接替袁家军出任浙江省省长的郑栅洁，同样现年58岁，福建漳州人。他长期在厦门工作，并曾任福建省发改委主任、福建副省长、国家能源局副局长、国台办副主任，并在2017年底担任宁波市委书记。隔年5月，兼任浙江省委副书记。

另一方面，《星岛日报》也披露，现年65岁的辽宁省委书记陈求发将退休，并由天津市长张国清接替。

今年56岁的张国清，与袁家军同样出身“军工系”。他曾任中国北方工业公司副董事长、董事长，中国兵器工业集团公司总经理。2017年1月，出任重庆市长。随后，他在隔年出任天津市长。

报道称，今年2月才调任上海市委副书记，之后出任市委政法委书记的廖国勋，则将升任天津市长。

今年57岁的廖国勋，曾长期在贵州省委组织系统工作，担任过贵州省委副秘书长，贵州省铜仁市委书记，贵州省委秘书长，2015年离开贵州任浙江省委常委、组织部长，2016年任上海市委常委、纪委书记。