港区人大代表陈曼琪：涉非法越境12港人料交内地审讯

港区人大代表陈曼琪认为，涉嫌“非法越境”的12名港人可能会交给内地法院审讯，而不是交由香港审讯。

据香港01报道，香港中小型律师行协会创会会长、港区人大代表陈曼琪分析说，根据中国刑法，偷越边境（包括出境及入境）且情节严重，可判监一年以下、拘役、管制及罚款。涉嫌潜越的12名港人在内地司法管辖区被内地海警局拘捕，根据属地原则，将犯人交由内地法院审讯，是合法、合情、合理，亦合符一国两制和国际标准。

对于有法律界人士认为，内地可将犯人移交香港法院审讯，陈曼琪指出，这12名港人在内地违法内地法律，香港法院也无法审理二人所违反的内地刑法罪行，故无须将犯人移交香港法院审讯。

陈曼琪指出，这次内地的拘捕行动全属内地事务，不存在中港两地联合行动，亦不涉及《港区国安法》。

陈曼琪还说，现在疑犯潜逃有上升趋势，相信法院未来处理疑犯保释申请时，除了考虑案件严重程度，亦会考虑犯人潜逃风险，审视其保释申请的原因和合理性，她料法院处理时会收紧。

广东海警上8月23日在香港东南方向海域截获涉嫌非法越境船只拘捕12人，其中大多有案在身，包括涉嫌勾结境外势力危害国家安全及洗黑钱在港被捕获保释的香港民间组织“香港故事”成员李宇轩。