消息：哈萨克斯坦大幅削减向中国的原油出口

四名业内消息人士向路透社说，哈萨克斯坦在7月和8月大幅削减对中国的石油出口，因该国根据全球产油国供应协议减产，且与经由俄罗斯向西方出口的石油相比，出口中国的原油的利润较低。

据报道，哈萨克斯坦7月中国的原油出口从6月的9万8865吨，降至1万2100吨，为3月以来的最低水平。截至8月28日，8月出货量仅为1万吨。

交易员说，哈萨克斯坦已根据石油输出国组织（OPEC）和非OPEC产油国达成的全球协议削减了石油产量，而在两次冠病疫情封锁后，国内对燃料的需求正在恢复，这进一步侵蚀了可用于出口的原油数量。

交易员们表示，在需求和价格上涨的情况下，这条中国运输线在第二季度实现了盈利，而哈萨克斯坦三家炼油厂中的一家正在维修。但现在，石油生产商通过俄罗斯运输石油更为合理。

一名消息人士称，“（8月）向中国出口的利润比通过（俄罗斯）乌斯特卢伽港出口每吨少5至25美元（约6.8至34新元）。”另一名消息人士称，目前通过里海联盟石油管道（Caspian Pipeline Consortium）出口的利润最高。

一位消息人士说：“中国所有的仓储设施都已经满了，他们在4月和5月价格下跌时就进货了。”

同时，中国主要石油进口企业中石油的一名消息人士表示，俄罗斯原油的转运量一直稳定在每月80万吨左右。