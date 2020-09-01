美国启动对台新经济对话 台外交部：感谢美方的实质行动

美国宣布将启动新的高阶年度经济对话，全面探讨美台经济关系。对此台湾外交部表示，感谢美方采取实质行动，进一步深化台美经贸连结。

综合《联合报》和《自由时报》报道，台湾外交部回应说，台湾政府8月28日宣布放宽美国牛肉及猪肉进口相关限制后，已获得美国政府高层、国会、学界及商界等超过80位人士齐声表达强力支持与肯定，有许多美国友人呼吁美国政府尽速与台湾启动台美双边贸易协定谈判。这一新创的台美经贸对话，正是呼应美国副总统彭斯（Mike Pence）与国务卿蓬配奥（Michael Pompeo）日前推文，即台湾的开放政策为深化美台经贸关系打开了一扇大门。

台湾外交部表示，未来外交部将继续配合政府相关部会，透过上述对话以及台美其他经贸互动平台及管道，积极累积台美双边贸易协定的正面动能，让双边经贸伙伴关系展开新篇章。

台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政委邓振中受访时则说，台美之间将举办“经济与商业对话”，相关细节由美方公布，值得注意的是，美国是由国务院层级出面与台湾进行非常高阶的经济对话，相信这对BTA（Bilateral Trade Agreement，双边贸易协定）会很有帮助，有对话就会发现双方需求是什么，对台湾一定会很有助益。

邓振中强调，过去台湾与美国之间很重要的经贸对话管道是贸易代表署，现在则是增加一个美国国务院，整个位阶都提升了，美方会是次长级的高位阶。因为疫情关系，实务上若能履行会是实体会议，不过也有可能采视讯方式，届时还要视情况而定，既然美方已经对外宣布，代表现在已开始进行准备工作。

邓振中提及，台美政府之间本来就会针对各种事务讨论，像供应链重组等很多事情现在都在发生中，政府如果能先就这些事情讨论，来打好底子，企业界将来空间便可增加，有助于台美经贸关系发展。