捷克参议长在立院说“我是台湾人” 全场起立鼓掌

捷克参议长维斯特奇尔今天（9月1日）在台湾立法院引述美国前总统肯尼迪1963年在西柏林的“我是柏林人”演说强调，只要一人被奴役，所有人都不自由，所以容许他以这样的方式，表达对台湾人民的支持，并以中文说出“我是台湾人”，朝野立委立刻爆出热烈掌声。

据台湾中时电子报报道，正在台湾访问的维斯特奇尔率领捷克多名国会议员前往立法院访问并发表演说，成为首位进入立法院议场演说的非邦交国现任议长。

维斯特奇尔在演说中说，捷克与台湾的命运相似，都是必须为了追求民主、自由的生活作出很多努力，因此他倡议民主地区应该团结，共同捍卫民主价值，所以能有这样的机会到台湾最高立法机构演说，他感到十分荣幸。

维斯特奇尔提到，美国时任总统肯尼迪1963年在西柏林，发表了“我是一个柏林人”演说，借此明确反对共产主义与压迫政权，支持西柏林人民，强调自由是不可分割的，“只要一人被奴役，所有人都不自由”，所以透过演说向柏林人表示支持。

维斯特奇尔说：“请容许我以同样方式，向台湾人民表示支持，允许我以更谦虚、但也坚决的句子为演说做结束，我是一个台湾人！”。

报道称，演说结束后，现场朝野立委立刻爆出热烈掌声，“迟迟不愿结束”。

立法院长游锡堃说，他相信经过此次交流，台捷两地的未来将会更加紧密，成为“邦谊永固”的民主同盟地区。