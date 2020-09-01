林郑逐一回应抵制普检的论点 冀客观看待检测

香港行政长官林郑月娥今日（1日）出席行政会议前，逐一回应“医管局员工阵线”抵制普及社区检测计划的论点。她说，团体本身是医管局员工，他们呼吁杯葛，多少会令市民减低信心，影响参与检测的意欲，希望团体能回头是岸，支持检测计划。

据香港电台报道，林郑月娥指出，政府认为全民检测要居家令配合，但香港的情况不能推出禁足令。因此政府并非强制市民参加，计划定位是愿检尽检，找出社会的隐形患者。

林郑月娥介绍，政府自7月起已将检测工作扩展至多类较高危或较高风险职业，如养老院员工等。由于有中国中央政府支持，香港能做一次普及社区检测，而世卫亦没有排斥检测的重要性。

对于工会指社区检测有高风险，林郑月娥重申，所有141个检测采样中心都经过卫生署评估，亦有足够装备提供给医护人员。她指出，选址必须便民及有足够空间，如地点不方便，便无法达致普及检测的目的。经评估后，相信检测工作不会影响附近民居。

至于反对者认为“封关”才是最实际方法，林郑月娥回应说，“封关”之说已听得太多，现在经严格限制入境措施及整合关口后，8月份每日经机场及两个陆路口岸入境的人次只有1200人，大部分属于港人，因此封关不应再是议题。

林郑月娥还说，过去八个月抗疫工作，她最保护的是医管局及其员工，包括疫情初期亲自向中央争取为医管局员工供应口罩，以及在深圳购买400张病床，提供给亚博馆的社区治疗设施。她强调有关工作都为减轻医管局压力，希望工会能客观持平、专业为重看待这次的社区检测工作。