黎智英等10人今赴警署报到 一人仍在深圳看守所

壹传媒创办人黎智英等10人本月10日被香港警方国家安全处拘捕，其中黎智英于12日凌晨获准保释释候查，今天到旺角警署报到。

据香港东网报道，至于其余获准保释候查的九人，分别到九间警署报到。不过，由于其中一名疑犯，香港民间组织“香港故事”成员李宇轩，早前因疑欲潜逃台湾被广东海警截获，目前仍扣留在深圳盐田区看守所，故今不会如期到警署报到。

李宇轩早前因涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全及洗黑钱在港被捕，不过获准保释候审。

不过，广东海警上星期日（23日）在香港东南方向的大陆管辖海域内截获一艘涉嫌非法越境船只，有十余人被捕，当中包括李宇轩。有消息称，这批被拘人员原本要偷渡到台湾申请政治庇护。他们乘坐由香港黑帮安排的快艇，从香港西贡布袋澳出发，结果在果洲群岛被中国海警截获。

香港警务处长邓炳强就此事件称，已第一时间向中国大陆有关部门了解，但当时尚未接到大陆通知。

邓炳强也说，如有香港人偷渡到大陆后被捕，会按大陆法例处理，大陆也会按通报机制通知香港警方，如果是涉及香港通缉人士，会根据现行程序移交香港。

港人偷渡赴台事件陆续曝光，台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正上周回应说，在台湾《港澳条例》现行法律架构下，港澳居民可因政治因素请求援助，他同时强调台湾也是个法治社会，非法入境既违法也有风险疑虑，绝不鼓励相关人士触犯台湾法律。

自香港潜逃至台湾，必须经过大陆水域，在香港国安法生效后，为防止被捕者循水路潜逃台湾，大陆公安加强了水域控制。

有报道说，安排反修例抗争者偷渡到台湾共有三条路线，7月便有两批示威者循不同路线成功逃亡，其中一批十多人坐船从香港出发，直接抵达高雄，另一批则是坐船到离香港300公里、属于台湾控制的东沙岛，然后再被送到台湾。

据台湾《中国时报》报道，7月中下旬，一艘载有五名香港示威者、欲偷渡到台湾的船只，中途因没有燃油而漂流到东沙群岛，被台湾海巡署查获，五人被安置在高雄，但台湾官方低调处理事件并下达“封口令”，禁止相关消息外流。



