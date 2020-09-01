中国民航局：严防输入疫情 三类入境航班限载客少于75%

中国民航局通报，将进一步对输入风险较高的国际客运航班实施严格管理，其中，对三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班采取客座率不高于75%的控制措施。

中国民航局今天在官网发布通知称，8月以来，中国境外的冠病疫情形势严峻，随着国际客运航班量增加，经航空途径输入病例数量有所增多。为进一步做好疫情防控工作，严格“外防输入”各项举措，将继续按照要求严格执行航班熔断与奖励措施。

为此，民航局要求，对于三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班采取严格管理措施，客座率按照不高于75%控制。

第一类为按照最新版《运输航空公司疫情防控技术指南》国际航班防疫风险分级标准评分归类为高风险的航班；第二类为单个航空公司同一航线同一航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周累计达五个的航班（单个航班以入境后连续7日卫健委公布数据为准）；第三类为因输入病例超标实施“熔断”后恢复运行的航班。

对于上述第二类和第三类航线航班，民航局规定其入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周为零的，可以取消75%的客座率限制，并可依程序申请实施奖励。

截至目前，民航局已实施航班熔断31次，取消入境航班52个。

另一方面，中国昨天新增10起冠病确诊病例，全都是境外移入，并分布在天津、河北、内蒙古、上海、福建以及广东。

无症状感染者方面，中国也新增34例，同样均为境外移入。

截至昨天，中国现有确诊病例216例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例8万5058例。



