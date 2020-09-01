7月至今中国九省份11名“政法虎”落马

7月至今，中国广东、江苏、浙江、云南、青海、黑龙江、河南、上海、山西等九个省份至少有11个政法系统高官落马。

据北京青年报报道，山西“老政法”梁权8月31日被查，被查时，67岁的梁权已经退休四年，他退休前是山西省人大教科文卫工委原副主任。

公开资料显示，1977年8月，24岁的梁权在山西财经学院办公室工作，两年后任山西省人民检察院办公室干事、秘书科科长，五年后到山西省委政法委调研室工作，历任副主任、主任。

梁权还在媒体工作过。39岁的梁权1992年9月任《人民法院报》驻山西记者站站长，一年多后（1994年2月）任山西省高院秘书组组长，当年12月，梁权任山西省高院办公室主任。

梁权1995年3月履新朔州市中院院长，并在这里工作了九年。2004年6月，梁权履新山西省检察院副检察长，期间，梁权曾因“农民被判死缓，蒙冤十年重审无罪释放”案受到关注。

当时，山西省检察院2008年1月25日建议再审纠正的“郝金安抢劫案”在山西省高级法院开庭再审。法庭判决，郝金安持刀将人致死的犯罪事实不清，证据不足。最终，已蹲了十年大牢的郝金安被宣判无罪。针对这起案子，山西省检察院成立了专案组，共有两位副检察长负责，其中一位就是梁权。

梁权2008年10月调任山西省高院党组副书记，在省高院工作三年多后，梁权2012年5月去了省人大工作，2016年5月退休。

今年7月8日，中央政法委召开了“全国政法队伍教育整顿试点工作动员会”。那次会议之后，广东、江苏、浙江、云南、青海、黑龙江、河南、上海、山西等九省份有11个政法系统高官落马。

中央纪委国家监委8月18日发布消息，上海市副市长、市公安局局长龚道安被查，龚道安也是教育整顿开始之后，第一个落马的省部级政法系统高官。