中国媒体：美国一大学驱逐所有中国公派留学生

中国媒体报道，美国一所大学上个月宣布，驱逐所有受中国国家留学基金委员会资助的公派访问学者和留学生，并限他们在一个月内离境。

据中国《环球时报》昨天（8月31日）报道，从推特等美国社交网站上来看，一封来自美国北得克萨斯州大学的邮件截图自上周起开始在这些社交平台上流传。

报道引述邮件截图称，校方于8月26日“突然”决定中止这些公派访问学生学者在该校学习的资格，并中止这些人继续使用学校服务器、电子邮箱等学习资料，但允许受影响的人返校领取个人物品。

校方也将此事告知了美国政府的相关签证部门，这些中国公派访问学生学者的学习项目已在8月26日当天结束。

报道称，从美国网络上一些为该校中国留学生“鸣不平”的网贴来看，北得克萨斯州大学在做出这一决定前并没有提前知会学生们，也没有就为何这么做给出理由。

在美国请愿类信息网站“Change.org”上，一则为北得克萨斯州大学的中国留学生求助的网贴呼吁北得克萨斯大学撤回这一决定，并称校方至今没有解释结束“与中国国家留学基金委员会资助的学者关系”的原因。

另据美国地方报章《丹顿纪事报》（Denton Record Chronicle）昨天报道，15名受中国国家留学基金委员会资助的中国研究员，因校方中止中国国家留学基金委员会的关系而必须离开美国。

这些研究员8月26日从校方信件中得知这个消息。校方在信件中提到，这些研究员离美前若要前往校园，就必须要有人陪同。报道称，他们的签证也在8月26日被撤销。