跟进美国排除华为？捷克外委会主席：不能忽略数据安全

捷克参议长维斯特里奇（MilošVystrčil）今日（1日）被问及捷克是否会跟进美国排除华为时表示，这需要听取专家意见。同行的捷克参议院外交国防与安全委员会主席费舍尔（Pavel Fischer）表示，新技术虽然能带来繁荣，但也不能忽略公民数据的安全。

据《自由时报》报道，维斯特里奇今日拜访台湾立法院，是台湾非邦交国议长中第一人。他会后接受媒体联访时，针对美国已将中国大陆企业华为排除在国家基础建设外，捷克是否会跟进一事说，这需要听取专家意见。

同行的费舍尔表示，新技术虽然能带来繁荣，但也不能忽略公民数据的安全。捷克要做真正政治方面的决定，北约、欧盟等合作伙伴，有共同民主自由价值的都应该讨论这个话题。

台湾立法院长游锡堃今日颁赠国会外交荣誉奖章予维斯特里奇。

对于台捷两国未来能在经贸上有何合作上的突破，是否考虑双方代表处改名、升级等事，维斯特里奇说，他希望在接下来的午宴上能具体讨论相关国会的合作细节，此次有各种委员会代表一同来访，他希望能与台湾方面的代表讨论并获得实务结果，接着在新闻发布会上发表。

另有捷克媒体询问，捷克参议长此行访台，台湾是否能突破外交孤立？游锡堃回应说，维斯特里奇访台，已向世界证明台湾的存在，“这就是一种突破”，未来也会有许多国家的政治家效仿维斯特里奇来访台湾。