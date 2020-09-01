林郑与司局长接受检测 逾61万港人预约

香港行政长官林郑月娥今日（1日）和多名司局长接受冠病检测，他们再次呼吁大众客观、持平看待检测工作。

据香港电台报道，林郑月娥早上与多名司局长，以及行政会议成员在政府总部接受检测，她形容流程及体验安全、简单、便捷，强调检测对抗疫工作有益，对社会有利，可以令香港早日走出疫情，恢复经济活动，使市民恢复社交生活。

林郑月娥出席行会前介绍，香港昨日新增确诊个案再次下降至单位数，成绩得来不易，社会亦付出沉重代价，包括设入境限制、市民的社交限制、商业处所要关闭等；她再呼吁市民积极参与普及检测，因为这可使政府在疫情相对稳定的情况下，更有效找出隐性病人。她亦期望大众客观、持平看待有关检测工作。

香港普及社区检测计划今早展开，截至中午有61万5000人预约登记。香港有141个检测中心，其中99个首日早上的预约已额满，另外有14个中心未来七日的预约满额。有参加的市民说，检测是为己为人，采样过程简单快捷，但也有人说采样时感觉辛苦。



负责统筹计划的公务员事务局局长聂德权说，会视乎情况研究是否可处理更多检测名额。他还介绍，截至昨日，有69宗个人资料怀疑被他人作用登记的个案，查证后有33宗疑涉盗用他人个人资料，已转交警方处理。

全国政协副主席、前特首董建华早上也到会展检测中心进行检测，他形容过程简单快捷，取样时没有造成不适。他强调，抗疫不能只依靠政府和医护人员努力，市民要守望相助，共同参与疫情斗争，希望为自己和家人着想，每个人都应积极参与普及检测计划。

他回应有关自己健康欠佳的传闻时说，自己身体好，并举起拇指示意。另外，他没有回应是否认同教育局局长杨润雄的观点，即香港回归前后都无三权分立的说法。