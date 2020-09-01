民调：侯友宜夺台湾政治人物信任度第一

台湾《美丽岛电子报》民调显示，新北市长侯友宜的信任度排名第一，而台湾民众党主席、台北市长柯文哲敬陪末座。

《美丽岛电子报》昨天发布民调，针对总统蔡英文、副总统赖清德、桃园市长郑文灿、前新北市长朱立伦，以及柯文哲和侯友宜等六名政治人物做信任度评价。

综合网媒“风传媒”、“新头壳”等报道，经交叉分析，不分蓝绿立场或民众党支持者皆超过82%信任侯友宜，中立民众也高达77.9%表示信任；同时，新北市民众则有88.9%表示信任侯友宜、仅5.7%不信任，这与今年7月新北市民调结果相近。

值得注意的是，信任蔡英文、赖清德、郑文灿的民众，各有80%左右表示信任侯友宜。

对于排名垫底，柯文哲受访时表示“我们现在逆风，就是处在谷底，再改进就是”，强调自己会反省改进。

民调显示，民众目前对柯文哲的信任评价非常分歧。经交叉分析，桃竹苗及中彰投与基宜花东离岛、或20至49岁、或大学以上学历、或民众党支持者与泛蓝及中立民众等群对柯文哲的信任高于不信任。此外，越年轻或学历越高的民众，则越信任柯文哲。

有评论称，民调结论呈现了台湾民众党成败都系于柯文哲一人。对此，柯文哲回应，民众党成立才一年，还没定型，到现在还是未成熟的政党，还在发展当中，并说失败不是坏事，可以看清实力并改进。