李小加：冀香港五到10年成全球最大生物科技集资中心

香港交易所主席史美伦9月1日介绍说，香港已成为亚洲最大及全球第二大的生物科技集资中心。港交所行政总裁李小加表示，这仍不足够，希望在未来五到10年内或是将来的某个时刻，香港将成为也应该成为全球最大的生物科技集资中心。

据香港中通社报道，港交所以线上形式在今日举行2020年生物科技峰会。史美伦在视像致辞中介绍，香港已成为亚洲最大及全球第二大生物技术集资中心，商界和金融界联手建立和完善香港生物技术生态圈，例如恒生指数公司最近宣布将未有盈利的生物科技公司纳入恒生综合指数等。

史美伦又指，疫情推动生物科技与医疗领域的发展，也对全球经济、社会和政治产生重大变化；但即使存在着前所未有的不确定性和挑战，香港资本市场仍显露韧性。截至7月底，港股总市值按年增长26％，7月日均成交额升140%，首7个月新股集资增长56%，而未来六个月仍有良好的新股发行计划。

李小加则介绍，香港现在已为全球第二大的生物科技集资中心，但这对他来说仍不足够，希望在未来五至10年内或是将来的某个时刻，香港将成为也应该成为全球最大的生物科技集资中心。

他认为，全球科学有巨大发展，而在中国生命科学及生物科技领域有巨大进步，科学家进入全球最卓越的那一批之中。此外，中国有14亿人口，其中老年化人口在增加，而医疗成本的不断上升、难以持续等因素，均是科学家研究生物科技行业、推动发展的基础动力。

港交所在2018年推行上市新规，容许未有收入的生物科技企业在港上市。对此，李小加坦言，要将科学家和资本家结合起来并非易事，特别是香港这个传统市场，要让市场接受未有收入的企业募集公众资本幷不容易。

他说，彼时有不少讨论认为，港交所应该管控未有收入的生物科技企业在港上市的先后及步伐，以控制风险。但时至今日，他很开心当时没有干预市场，交由市场自由发展，现在香港已成为全球最成功的生物科技集资中心之一。