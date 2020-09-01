谈中印关系 王毅：应龙象共舞

中印再发生边境争端，中国国务委员兼外长王毅前天表示，中国始终致力于维护中印边境地区稳定，强调中国不会主动采取使事态复杂化、扩大化的举动，愿和印度对话管控好各种问题。

他也重申中国国家主席习近平在2019年10月与印度总理莫迪会晤时所说的，两国应“龙象共舞”，不要“龙象相争”。

王毅目前在欧洲出访。中国外交部官网今天刊出他8月30日在法国国际关系研究院演讲的会后答问实录，与会者雷诺集团名誉董事长施韦泽请王毅从多边主义角度谈中国和印度、日本关系时，王毅作上述表示。

王毅指出，由于中印边界还没划定，所以总有各种问题，“我们愿意跟印方通过对话管控好各种问题”，同时“这些问题应当放在双边关系的适当位置上”。

他说，中国和印度都是具有悠久文明的东方大国，两国比邻而居，彼此互补性很强，强调两国若都能发展起来，将是27亿人口共同走向现代化，是人类进步事业中前所未有的壮观景象，盼印度也能以这种角度看待并处理问题。

中印上周末再发生边境争端，印度昨天指中国周末展开军事行动，试图改变中印争议边境的现状。中国则否认印度的指责。

印度军方发表的声明说：“在2020年8月29日/30日晚，中国人民解放军部队违反了先前在拉达克东部持续对峙期间所达成的军事和外交共识，进行了挑衅性的军事行动以改变现状。”声明也称印度士兵挫败了中国要“单方面改变当地事实”的意图。

针对印度称中国军队周末采取军事行动，中国外交部新闻发言人赵立坚昨天说，中国边境部队从未越过“实际控制线”，中印双方基于实际情况在进行磋商。他并强调，中印双方通过外交和军事渠道保持沟通。

自5月以来，中印两国军队就一直在喜马拉雅山西部对峙，两国都指控对方违反了“实际控制线”或事实上的边界。6月20日，两国在拉达克（Ladakh）地区加勒万谷（Galwan valley）发生冲突，造成20名印度士兵死亡，随后两国同意撤军。

但是，尽管进行了几轮会谈，两国军队仍在其他地点对峙，包括双方都声称拥有主权的班公错（Pangong Tso，也称班公湖）。班公湖是海拔4000多公尺的冰川湖，位于中印两国长达3488公里的“实际控制线”上。

印度军方说，最新的冲突就是在班公湖边发生的。它说：“对于中国人民解放军在班公湖南岸展开的这一行动，我们先发制人，采取了强化我方位置的措施，并阻止了中国单方面改变事实的意图。”印度军方也说，两国军事官员正在边境举行会谈，以化解最新危机。

中印曾在1962年爆发边境战争，而今年夏季爆发的冲突是半个多世纪以来最严重的。两国如今都在边境附近部署了数以千计的部队、坦克、大炮和战斗机。



