澳门博彩收入连续五月下降逾90%

澳门赌场继续遭受痛苦，博彩收入连续第五个月下降了90%以上。在中国逐步放松旅行和签证限制后，博彩运营商高管们在等待复苏。

据彭博社报道，澳门博彩监察协调局的数据显示，8月幸运博彩毛收入为13.3亿澳门元（2.27亿新元），同比下降95%。这与分析师的预期中值下降93%一致。

彭博社评论说，只有来自内地的玩家的回归，才能帮助澳门打破11个月博彩收入下滑的势头。尽管赌场在2月关闭后已经重新开放，但由于旅行限制和签证禁令，他们在中国内地的主要客户一直无法前往澳门。

这些限制现在正在逐步放松。中国正在分阶段恢复前往澳门的旅游签证，不晚于9月23日扩展到整个大陆。从8月12日起，全国范围取消了对从澳门返回大陆的旅客进行两周隔离的规定。

分析师预计9月份将出现复苏的迹象，随后在今年晚些时候博彩收入将出现更强劲的提速。在受压抑的需求释放以及旅行更加方便的提振下，贵宾厅业务的反弹将比中场业务更快。

尽管旅行限制逐步放宽，但澳门仍可能面临挑战，因为中国正在收紧对外资本流动的监管控制。并且，随着中介人看到资本撤出，流动性继续紧张。在限制措施放松之际，彭博行业研究的澳门博彩运营商指数8月上涨16%。基准恒生指数同期涨2.4%。