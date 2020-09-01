屡就香港议题发声的英国议员收疑似恐吓的信件

屡次就香港议题发声的英国下议院外交事务委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）收到多封来自香港的匿名信件，其中带有恐吓意味。

据《星岛日报》报道，图根哈特在推特发文说，其寓所收到多封来自香港的匿名信件，虽然内容看似温和，但他认为有恐吓意味，表达着“我知道你住在哪里”的意思，“恐吓民选政客是一种干预，它必须停止”。

信件以“Dear Lord”作为上款，请求上主帮助消除图根哈特的仇恨和反华言论，让上帝在图根哈特的眼中彰显光和爱，又指期望上主的王国和力量可以走进图根哈特的生命当中，驱走恐惧和威胁，“希望Tom对英国政府的外交政策表示爱意，并且在未来扭转敌意。”

英国保守党人权委员会副主席、民间组织香港监察（Hong Kong Watch）主席罗杰斯（Benedict Rogers）在推特回应指，他在2018至2019年期间也收到超过20封类似信件，甚至连自己母亲也收到，对图根哈特面对类似情况感到遗憾。

对此，中国驻英国大使馆发言人表示，图根哈特在没有任何证据的情况下妄称“受到中国政府威胁”。这纯属捕风捉影、造谣生事，充斥着对中国的偏见与恶意。使馆对此表示强烈不满和坚决反对，并要求图对这种妖言惑众的行为道歉。

发言人说，中国一贯坚持不干涉别国内政原则，反倒是英国某些政客抱守殖民心态和“冷战思维”，违反国际法与国际关系基本准则，频频对包括中国在内的其他国家事务指手画脚。只有那些惯于威胁别人的人，才总是担心受到威胁。

发言人表示，政治互信是国与国发展关系的基础。中英关系的历史证明，只要双方做到互尊互信，中英关系就向前发展；反之则遭遇挫折，甚至倒退。希望英国某些政客摒弃“冷战思维”，放下傲慢与偏见，真正以英国民众利益为重，客观、理性、公正地看待中国和中英关系。