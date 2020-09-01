中国浙江辽宁两省省委书记换人

浙江省长袁家军将出任浙江省委书记，而天津市长张国清担任辽宁省委书记，以及省委委员、常委。

新华社今天下午披露上述人事变动消息。

资料显示，今年58岁的袁家军，出身“军工系”。他曾任中国神舟飞船系统总指挥、中国航太科技集团副总经理。2014年，袁家军担任浙江常务副省长，并在2016年出任浙江省委副书记、省委政法委书记。

随后，他在2017年4月兼任副省长，并在7月出任省长；同年10月，他成为十九届中央委员。

至于张国清，今年56岁的他，与袁家军同样出身“军工系”。他曾任中国北方工业公司副董事长、董事长，中国兵器工业集团公司总经理。2017年1月，出任重庆市长。随后，他在隔年出任天津市长。

陈求发和车俊 不再担任省委书记、常委、委员职务

此外，现年65岁的车俊以及陈求发，将不再担任浙江辽宁两省的省委书记、常委以及委员。

资料显示，车俊在2017年出任浙江省委书记。此前，他曾长期在安徽省工作，直到2005年才调任河北省。之后，他在2010年出任新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委，以及中国新建集团公司董事长。2016年6月，出任浙江省委副书记。

陈求发则是早年长期在航天系统任职，曾任中国航天工业总公司人事劳动教育局局长等职。2008年3月，他出任工信部副部长，并先后兼任国家国防科技工业局局长、国家航天局局长等职务。

2013年1月，他赴湖南任职省政协主席，晋升正部级；2015年4月，他调任辽宁省委副书记、代省长，后任省长，2017年10月任职辽宁省委书记，后当选辽宁省人大常委会主任。

