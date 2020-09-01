中国呼吁美国理性看待中美人文交流

中国外交部今天（9月1日）就美国一所大学宣布切断同中国国家留学基金会的合作关系的报道做出回应时，呼吁美国理性看待中美人文交流。

据中国央视新闻报道，外交部发人华春莹在例行记者会上说，中国希望美国能够理性看待中美关系，看待中美人文交流，能够多做有利于中美两国人民相互理解、相互正确认知、更加友好合作的一些事情。

华春莹说：“如果美方在这方面一意孤行，我想最终损害的必然是美方自身的利益。”

她提到，开放、包容、多元，本来是美国建国之本、立国之基，但是今天中国所看到的美国已经完全不同，“到处充斥着封闭、仇恨、排外”。

如果报道属实，华春莹认为，这将是一段时间以来美国人为破坏中美人文交流的又一个例证。

她也批评美国国内一些“极端的反华势力”一段时间以来出于个人的政治私利和打压遏制中国发展的战略需求，“处心积虑地编造了无数谎言”，对中国留学人员进行污名化和妖魔化，“以莫须有的罪名”，甚至动用司法力量“恶意”打压中国在美留学生。

据中国《环球时报》报道，美国北得克萨斯州大学上个月宣布，驱逐所有受中国国家留学基金委员会资助的公派访问学者和留学生，并限他们在一个月内离境。

另据美国地方报章《丹顿纪事报》（Denton Record Chronicle）昨天（8月31日）报道，15名受中国国家留学基金委员会资助的中国研究员，因校方中止中国国家留学基金委员会的关系而必须离开美国。