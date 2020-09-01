“军工系”大将袁家军张国清出掌浙江辽宁

中国浙江和辽宁省“一把手”出现人事更替。两名“军工系”的“60后”大将——原浙江省省长袁家军和原天津市长张国清，分别晋升中共浙江省委书记和辽宁省委书记。

官媒新华社9月1日发布了上述消息。

辽宁和浙江两省的原省委书记陈求发和车俊均年满65岁，已达正省部级官员退休年龄。

官方简历显示，车俊曾在安徽、河北、新疆工作，2016年调任浙江，隔年晋升省委书记。陈求发则在辽宁爆出人大代表贿选案后，于2015年从湖南省政协主席调往辽宁接任省委副书记，随后在2017年升任辽宁省委书记。两人都被视为是过渡性大员，在完成使命之后，交棒给两位“军工系”政坛新星。

58岁的袁家军这次升任浙江“一把手”，领导这个中国沿海经济大省，并且是中共总书记习近平曾经主政过的地方，仕途备受看好。

袁家军曾有“航空少帅”之称，他1984年从北京航空学院（北京航空航天大学前身）飞行器设计专业毕业后，在航天系统工作了28年。

1995年，袁家军任中国首个载人实验航天器神舟一号飞船系统的常务副总指挥。1999年11月，神舟一号顺利完成中国载人航天工程的首次飞行，当时只有37岁的袁家军名声大噪。2000年至2004年，袁家军又连续担任神舟二号至五号飞船系统的总指挥，2007年出任中国航天科技集团公司副总经理。

2012年3月，他离开航天系统，出任中共宁夏回族自治区党委常委，2013年4月任宁夏自治区政府常务副主席。2014年7月，他被调往浙江，历任浙江常务副省长、政法委书记，2017年7月升任省长，同年10月成为十九届中共中央委员。

56岁的“兵工少帅”张国清则曾担任重庆和天津两个直辖市地方大员。据《北京青年报》报道，张国清履新后，已成为中国全国最年轻的省级党委书记。

张国清自1987年起，先后在中国北方工业公司和中国兵器工业集团耕耘近26年。年轻时作为中国北方工业公司的代表，曾驻伊朗等中东国家推销中国军工产品。2007年，43岁的张国清出任中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，跻身副部级高官。

他在2012年的中共十八大上当选中央委员。隔年4月，他从中国兵器工业集团公司总经理任上“空降”重庆，出任重庆市委副书记；2017年1月接替黄奇帆，出任重庆市长，成为当时最年轻的直辖市政府主官。同年12月，他调任天津市委副书记，隔年出任天津市市长。

航天和军工系统出身官员纷纷走上重要领导岗位

中共十八大后，随着以航天为代表的中国军工科技取得重大进步，一批航天、军工系统出身的官员纷纷走上重要领导岗位，成为政坛一支主流力量。中共高层大力提拔“军工系”的高官，一方面是对军工成就的褒奖，另一方面也是要为政坛注入更多新风气。

除了袁家军和张国清，这一官员群体还包括：曾任国防科工委主任的黑龙江省委书记张庆伟、曾任航天科技集团总经理的广东省省长马兴瑞、曾任航天科技集团董事长的湖南省省长许达哲，以及曾任中国兵器装备集团总经理、国家原子能机构主任的国家发改委副主任唐登杰。

另据港媒消息，曾任国台办副主任的浙江省委副书记、宁波市委书记郑栅洁将接替袁家军，出任浙江省省长。上海市委副书记廖国勋将接替张国清，出任天津市长。廖国勋曾任贵州省委秘书长、浙江省组织部长以及上海市纪委书记、政法委书记等职。