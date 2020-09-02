五角大楼估计中国核弹头未来10年增一倍

（早报讯）美国国防部预测，中国未来十年的核弹头数量将从目前的200余枚增加至少一倍。这是美国军方首次披露中国的核武规模。

路透社报道，五角大楼周二（1日）向美国国会提交的年度中国军力报告中指出，中国的核打击能力已接近三位一体水平，即海陆空核打击力。

美国国防部表示，中国目前拥有的核弹头数量略超过200枚。美国科学家联盟的估计为320枚。

美国国防部对中国核弹头的增长预测，所参考的因素包括它在没有生产新的裂变物质的情况下，拥有多少核材料足够让其核武库存增加一倍。美国国防部的预测与美国国防情报局的分析预测一致。

五角大楼认为，在缺乏透明度的情况下，这益发使人担忧中国在努力保持最低核威慑水平之外，或许会脱离这一立场走向扩张。

美国国防部专责中国事务的副助理部长施灿德（Chad Sbragia）表示，中国提升三合一核打击力也已接近完成。目前中国仅具备海陆核打击力，仍在发展其空射弹道导弹能力。

在美国国防部发布这份报告之际，中美关系正日趋紧张，争取中国加入美国与俄罗斯的军备控制框架是美国的目标。美国国务卿蓬佩奥日前表示，美俄就达成新的核武器控制协议取得了进展，并表示希望两国可在今年年底前完成会谈，降低核武器带来的风险。