德外长要求北京不要动辄摆出威胁架子

德国外交部长马斯与中国国务委员兼外长王毅会晤后说，欧盟有同中国建立良好关系的愿望，正致力于签署内容广泛的双边协定，并盼北京不要动辄摆出威胁的架子，“对于这样的行为进行恫吓，我们完全无法接受”。

王毅当地时间周二（1日）抵达此次为期一周的欧洲之行的最后一站德国，并与马斯等人会晤。不过，德国总理默克尔并没会晤王毅；法国、荷兰和挪威的政府首脑早前曾与王毅举行会面。

综合德国之声、新华社报道，马斯在会晤后的记者会上表示，这已是我们今年年内第三次会晤，说明中德外交关系的重要性。他强调，欧盟有同中国建立良好关系的愿望，正致力于签署内容广泛的双边协定。德国目前担任欧盟理事会轮值主席国。

此外，马斯也要求北京政府不要动辄摆出威胁的架子，并称“对于这样的行为进行恫吓，我们完全无法接受”。他说：“在外交和安全领域，我们同欧盟伙伴国家团结一致。”

报道称，马斯所指的是，王毅此前对捷克参议院议长维斯特奇尔访问台湾的事宜。王毅前天警告，维斯特奇尔此次访台是“公开挑衅”，并称挑战“一个中国”原则必将付出“沉重代价”，引起捷克政府不满。

马斯还说，德国对《香港国安法》产生的影响仍然怀有忧虑，强调香港人民应该享有《基本法》规定的权利。“我们对香港局势发展的评估尺度没有改变......我们同欧盟发出共同的呼吁，尽快举行立法会选举，收回国安法里的限制。”

他也表示，希望中方同意联合国派遣观察小组进入新疆。

对此，王毅则说，中国至今已邀请了90多个国家的团组考察访问新疆，尽管他们政治立场不同，但都认为在新疆看到的和他们以前听说的不是一回事。“中国是开放的，欢迎各界朋友到中国亲身了解感受中国的发展变化。”

王毅强调，国与国之间交往，应秉持相互尊重、不干涉别国内政的原则。他说，这是国际关系基本准则，也是联合国宪章的规定。在此前提下，中方愿同感兴趣的国家，就彼此关心的问题进行交流，目的是增进相互了解。

同时，他也呼吁外界观察和评论中国事务时，要以事实为依据，搞清真实情况，不能偏听偏信，更不能以讹传讹。“传播和扩散谣言是一种极其不负责任的态度，也是对亿万中国人民努力奋斗实现现代化进程的极大不尊重。”

王毅也乐观表示，在今年年内完成中欧投资保护协议的谈判仍有很大的机会。他说，中德是伙伴，展开交流是天经地义的事情。两国都有责任推动多边国际合作，在冠病疫情的危机时刻，努力促进世界经济的发展。

王毅此次的欧洲五国之行是他在冠病疫情暴发后首次出访，对北京的重要程度不言而喻。德国墨卡托基金会中国研究中心认为，面对中国在国际上受到的巨大压力，以及以华为为代表的高科技企业遭遇华盛顿发动的围追堵截，中国开始了外交攻势，希望由被动转为主动。

墨卡托基金会中国研究中心也认为，欧盟在中美欧错综复杂的三角关系中怎样定位自己的对华政策非常重要。