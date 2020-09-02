美延长豁免部分中国进口货关税至年底

美国贸易代表办公室（USTR）当地时间周二（1日）发表联邦公报，延长豁免部分中国进口货关税，包括智能手表及某些医用外科口罩等。然而，有关豁免期限只延长至年底，并非以往般延长一年。

有分析称，这可能是为了让美国保留保持一些筹码，促使中国实施第一阶段贸易协议

据路透社报道，此次延期仅适用于总统特朗普一年前根据“301条款”对一系列中国商品加征关税的排除清单中的商品，当时中美两国正在进行着紧张的贸易谈判。当时价值约1250亿美元的商品的关税被设定为15%，之后在1月份签署的第一阶段协议中关税被降至7.5%。

获得延期的排除清单中的商品，包括蓝牙和可穿戴数据传输设备，比如苹果等科技公司从中国进口的设备。此外，获得延期的排除清单中还包括一些口罩、呼吸器和其他医疗产品，包括听诊器套、棉纱布和血压计用袖带。从立式钢琴到液晶显示模块和不锈钢表壳等产品也将在年底前被包括在排除清单内。

美国贸易代表办公室此前给予的加征关税排除有效期为一年。《联邦公报》的通知没有说明将排除期延长四个月的具体原因，但特朗普政府曾威胁称，如果中国不能实施2月份启动的第一阶段协议，将提高关税。

尽管美国贸易代表莱特希泽和中国副总理刘鹤上周重申了他们对该协议的承诺，但中国对美国商品和服务的购买速度远远落后于实现协议中第一年比2017年增加770亿美元的目标。

美国贸易办公室表示：“USTR在考虑进一步延长本通知所涵盖的排除有效期，以及延长这一调查行动所涵盖的其他产品的排除有效期时，将考虑排除所产生的累积影响。”