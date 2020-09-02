黎智英周庭等到警署报到后获准续保

壹传媒创办人黎智英等10人上月涉违《香港国安法》被捕及获准保释，昨天到警署首次报到。据悉，众人获准续保三个月，须于12月再到警署报到。

香港警方上月10日以涉嫌“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”及“串谋欺诈”等罪名，拘捕黎智英、其两子黎见恩及黎耀恩、四名壹传媒高层，以及前香港众志成员周庭、李宇轩及李宗泽三名“我要揽炒”成员，当中李宇轩上月23日拟经海路潜逃台湾，被广东海警截获拘捕。

据星岛日报报道，除早前拟弃保潜逃台湾被广东海警截获的“香港故事”成员李宇轩，以及改期报到的黎智英长子黎见恩外，其余八人昨天均陆续到警署报到，普遍约一小时后获准离去。

报道称，黎智英在律师何俊仁陪同下，于中午近1时抵达旺角警署报到，逗留近六小时后才登上私家车离去，其间未回应在场记者提问。

周庭则在下午3时至大埔警署报到，至傍晚6时许离开。她表示，警方要求她重新落口供，但因案件进入法律程序，不便透露相关内容，12月2日须再到大埔警署报到，届时会否被起诉，或期间会否因其他罪名被捕仍属未知，坦言现时心情复杂，她称，“希望届时成功续保，12月3日平安度过24岁生日。”

周庭透露，上次落口供期间，警方曾展示一份去年在《日经新闻》、以香港众志名义刊登的广告，她还称警方早前曾到《日经新闻》驻港办公室调查，担心《香港国安法》演变为打压新闻自由的政治工具。

