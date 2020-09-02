斯洛伐克总统发推文批中国威胁

针对中国大陆外长王毅出言恫吓在台湾访问的捷克参议院议长维斯特奇尔，斯洛伐克总统恰普托娃表示不能接受大陆的威胁。

据了解，这也是欧洲第一位国家元首公开出面支持维斯特奇尔访台。今年47岁的恰普托娃，在2019年当选斯洛伐克首任女总统。

恰普托娃今天凌晨发推文说：“斯洛伐克支持捷克。欧盟与中国关系是以对话和相互尊重为基础，针对欧盟成员及其代表的威胁与彼此间的伙伴关系有所冲突，不能接受。”斯洛伐克是欧盟成员，与捷克关系紧密。

王毅前天在德国警告，维斯特奇尔此次访台是“公开挑衅”，并称挑战“一个中国”原则必将付出“沉重代价”，引起捷克政府不满。

维斯特奇尔昨天在演讲后回应说，按照捷克一方的理解，访问台湾并不违反“一个中国”原则，他说，捷克希望与北京有良好平等的互利关系，和台湾也同样有平等的相互利益关系。

此外，北京和布拉格近日为维斯特奇尔访台一事互相召见对方大使。

据中国大陆外交部官网前天的消息，副部长秦刚日前约见捷克驻中国大使佟福德，就此事提出交涉。秦刚说，维斯特奇尔作为捷克国家领导人，公然冒天下之大不韪，违背捷官方一贯承诺奉行的“一个中国”政策，严重违背国际法和国际关系基本准则，中方必将做出必要反应，维护本身正当利益。

捷克外交部副部长特拉帕前天也传召中国驻捷克大使张建敏，对王毅的言论表达不满。

特拉帕说，中方相关发言不恰当，也不符两个主权独立国家之间的外交沟通准则。捷克外交部认为，捷中关系应聚焦于正面、实际的议题。