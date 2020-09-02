国民党两岸新论述 不放弃九二共识

国民党主席江启臣表示，国民党的核心价值就是“中华民国”，强调因有“中华民国”，两岸才能够求同存异，也才有一中各表；因有一中各表的求同存异，才会有“九二共识”。

国民党将在本周日（6日）召开全代会，备受关注的两岸新论述，将以“报告案”处理，不涉修改党章，也不会以宣言或决议文方式发表；三个主轴包括传承中华民国的价值、立足在中华民国宪法上的“九二共识”，以及制定党公职两岸交流行为准则。

江启臣昨天接受《联合报》专访时说，此次报告案，并不是党中央说了算，在党员和党代表中也取得共识。他说，在8月29日所做民调显示，主张“基于中华民国宪法的九二共识”基础下来推动两岸对话，有69%党代表与81%的党员赞成这样的论述方向。

他对此强调，此次两岸报告案过后，国民党还要有更多讨论，尤其是统独之外的第三条路，是“九二共识”以外要去讨论的重点。

6月中旬，国民党改革委员会两岸论述的初步讨论结果，因提及“九二共识”成“过去式”，引发党内大老反弹，但目前已取得共识。

江启臣透露，自己最近不仅和前总统马英九有交换意见，与前主席连战、吴敦义也都有接触讨论。他表示，他们大多尊重党中央，只要基本方向守住，就没什么意见。

针对两岸报告案的主轴，江启臣表示，国民党作为建国政党，核心价值就是“中华民国”。因此，两岸论述必须先认清国民党的理念，就是传承中华民国的价值与中华民国宪法。

他强调，两岸目前的状态，“因为有中华民国，才能够很放心地求同存异，也才有一中各表；因为有一中各表的求同存异，才会有九二共识”。

江启臣也进一步说，大部分的党员会支持“九二共识”，是因为认同它能让两岸和平往来，以及和平解决两岸问题，强调这是“九二共识”背后代表的求同存异精神。

他并指出，“九二共识”在未来两岸互动延续上将扮演一个重要的角色，因为它也是让两岸在政治争议和主权争议未决情况下，可以继续交往的重要基础。