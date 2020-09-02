美媒：中国空警600布局类似美E-2C鹰眼

美国《福布斯》网站当地时间8月29日发表文章称，近日曝光的卫星图片证实了中国“空警-600”舰载预警机的存在，并称该舰载预警机和美国E-2系列舰载预警机很像。

8月28日，网传卫星图片显示，疑似空警-600的原型机出现在中国陕西阎良飞行试验研究院的机场跑道上。尽管这些卫星照被认为是空警-600的首批照片，但外界此前已经发现了空警-600项目存在的证据。该飞机的模型早在2018年8月，在武汉一个大型混凝土航母模型上被发现。

据猜测，中国海军使用该训练设施来测试甲板布局。

文章分析卫星照片称，空警-600的布局非常类似于美国海军的E-2“鹰眼”系列飞机：都是双螺旋桨飞机，可以折叠机翼以停放在航母机库内。此外，空警-600的机身相对较小，刚好容纳四至六名机组人员。雷达安装在机身顶部的大型旋转罩中。最后，机尾被分成几个较小的垂直稳定翼——就像第二次世界大战时代的轰炸机。

文章表示，目前尚不清楚空警-600的雷达能否像“鹰眼”系列预警机一样旋转，或是在“大盘子”上使用三个或更多的固定雷达阵列，从而覆盖所有的方向。

不过，卫星照片显示了一个较暗的前缘部分。这表明它可能只有一个雷达阵列，可以旋转以覆盖360度的方向。确切的雷达配置可能会在以后的照片中得到确认。

文章也认为，中国海军正在打造强大的航空母舰编队，这将是世界上第二大规模的航母舰队，但是，中国海军目前缺乏舰载预警机。想要打造能能够和美军抗衡的舰载机部队，空警-600十分重要。

观察者网军事评论员说，舰载预警机，顾名思义就是搭载在航母上的预警机。和水面舰艇相比，舰载预警机的雷达范围不受地形与地平线造成的搜索范围限制，同时机动速度快，活动范围远，是航母打击部队的“战力倍增器”。

目前全球使用航母的国家，仅有美国研制成功并在航母上常态化部署E-2系列固定翼预警机，其他国家则普遍使用直升机改装而来的预警机。如果中国也成功研制了新一代预警机，那么中国将成为当今世界上第二个掌握固定翼舰载预警机技术的国家。

