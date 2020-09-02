蓬佩奥盼孔子学院年底前全数从美校园消失

美国国务卿蓬佩奥表示，他对美国大学校园内的孔子学院今年年底前将被全数关闭抱有希望。

蓬佩奥当地时间周二接受福克斯商业网络访问时说，“我认为大家会看清楚与他们有关连的风险”，并指控受中国政府资助的孔子学院在美国校园招募“间谍和合作者”。

他说：“我想这些机构能够看清楚这一点，我对在年底前使他们全数关闭抱有希望。”

美国国务院上个月宣布，要求孔子学院美国中心登记为”外国使团”。

美国国务院主管亚太事务助理国务卿史达伟当时说，美国校园内数十家孔子学院不会被赶走，但美国大学应该“认真检视”孔子学院在校园做什么事情。

另一方面，蓬佩奥早前也暗示，美国总统特朗普正在认真考虑一项紧急措施，可能暂时禁止所有中国学生和研究人员赴美就学和从事研究。

今年5月，特朗普发布一项命令，禁止与中国军方有牵连的中国公民持学生和学者签证进入美国大学攻读研究生或者从事博士后研究。他当时说，在美进行本科以上学习或从事本科以上研究，且过去或现在与中国军方有牵连的中国学生或研究人员，都很可能为中国政府所利用或招募，来刺探相关情报与技术。

美国一些学者曾对特朗普政府考虑推出限制中国留学生措施表示关注。约翰斯·霍普金斯大学外交政策研究所主任傅瑞珍说，美国大学的许多研究活动在很大程度上受益于来自世界各地的优秀学生。

日前有报道说，美国北得克萨斯州大学8月26日宣布切断了同中国国家留学基金会的合作关系，要求撤销领取基金会补助的公费研究人员的签证，并要他们一个月内离境。