瑞银：中国三四季度GDP同比增速料反弹至5.5至6%

瑞银预计，随着中国经济活动进一步恢复常态，以及政策效果的进一步显现，三至四季度中国GDP同比增速将继续反弹至5.5至6%；经济环比反弹势头可能会有所减弱，但如果疫情能继续得到控制，受益于低基数，明年GDP增速有望达到7.6%。

据路透社报道，瑞银亚洲经济研究主管汪涛昨天表示，未来几年，中国可能仍是对全球经济增长贡献最大的经济体，尽管2021年可能大幅反弹，但在未来10年预计中国潜在经济增长率将逐步放缓至4.5%，这仍意味着中国对全球增长的贡献会超过30%。

“如果美国对华科技限制进一步收紧、中美脱钩压力继续上升，我们估算这会拖累中国2021至2030年平均潜在经济增长率每年0.3个百分点至4.5%。”

但汪涛说，即便如此，到2030年中国的GDP总量仍有望较目前翻番、达到28万亿美元。

她并称，科技脱钩可能拖累中国潜在经济增速放缓。具体取决于科技限制严格程度和波及范围、以及中国如何应对，在悲观情形下，科技限制的实际拖累可能还会再增加至多0.5个百分点。

汪涛强调，中美关系不确定性上升可能会打击市场情绪，拖累企业投资。虽然未来存在诸多不确定因素，不过，随着改革开放的持续推进，中国经济有望保持其竞争力，并利用巨大的市场体量和发展潜力吸引更多外资流入。

她分析，相比其他多数主要经济体，中国仍有充足的政策工具来应对未来可能受到的冲击。由于担心过度的刺激会带来副作用，疫情以来政府吸取了过去的经验教训，将政策重心主要放在疫情防控、帮助企业尽快复工复产上，财政和货币政策刺激规模相对温和。

货币政策方面，相较于其他主要经济体，中国央行资产负债表的扩张也更为温和；鉴于国内利率水平较零利率仍有相当大的距离，央行仍可通过降准和其他流动性操作来确保流动性的合理充裕，并且也可以通过窗口指导等方式来鼓励银行增加信贷投放。

她称：“我们认为目前中国没有实施量化宽松或直接将财政赤字货币化的必要。”