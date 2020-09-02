中国水利部制止餐饮浪费新招：提供半份菜 增加小号馒头

为制止餐饮浪费行为，中国水利部将“软约束”与“硬约束”结合起来，采取了一系列措施引导机关干部职工制止餐饮浪费行为，推动节约型机关建设。

根据澎湃新闻报道，中国水利部安排专人精准统计每日用餐人数，按需配备采购食材，最大限度减少原材料储存浪费。加强厨师技能培训，优化菜品，创新搭配，提升食材加工利用率，最大限度减少粗加工过程中边角料浪费。调整餐品重量，通过制作半份菜品，增加“小号”馒头、花卷等措施（从每个70克减少到每个25克），满足不同职工就餐需求，切实杜绝吃不下的半个馒头（花卷）被丢弃的现象。

水利部还利用“智慧后勤”公众号、党员微信群等网络媒介广泛开展学习习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，树立简约适度、文明绿色的餐饮理念，在食堂入口、取餐台等醒目位置摆放“光盘行动、从我做起，按需取量、杜绝浪费”宣传标语，教育引导机关干部职工积极践行、人人参与“光盘行动”，营造“节约光荣、浪费可耻”的良好氛围。

坚持人为提醒与实时监控双管齐下，组建志愿者队伍，在用餐时段佩戴“节约粮食”红袖标，提醒职工“少量多次、按需取餐。在餐盘回收处，张贴“您已进入监控区域，浪费粮食会曝光哦”的提示语，借助监控录像对就餐职工“光盘”落实情况进行监督，同时指导干部职工进行垃圾分类，培养职工勤俭节约，从我做起的良好习惯。

通过一系列措施，水利部干部职工节约意识普遍明显增强，能够积极践行“光盘行动”，机关食堂基本杜绝餐饮浪费现象，节约效果凸显，餐后厨余垃圾量较以往下降20%左右；厨房在制作餐品过程中采取少去根、少去叶、带皮制作等措施（如将圆白菜、块菜心、西兰花根都留下，腌成咸菜或凉拌吃，嫩瓜、嫩茄子类不再削皮，带皮制作），加工过程产生的厨余垃圾较以往下降10%左右。

水利部表示，下一步将继续通过多种方式加大对节约粮食、制止餐饮浪费的宣传力度，充分调动机关干部职工的主动性、积极性，形成“单位节约我尽责、个人节约我带头”的良好风尚；做好精准量化，继续在“数字”上做工作，科学、动态确定每日食材采购量和用餐人数，优化供餐方式和服务模式，向精准量化要成本、要创新、要节约；不断强化组织领导，建立制止餐饮浪费行为的长效机制，持续推动机关作风建设、节约型机关建设不断进步。

