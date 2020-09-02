沃尔玛中国：无任何出售中国业务计划

沃尔玛中国发布官方声明澄清，关于出售中国大卖场的传言，沃尔玛不予评论，也无任何出售中国业务的计划。

根据澎湃新闻报道，此前有媒体报道，有知情人士透露，沃尔玛就出售中国大卖场业务部分股权一事，已与一些企业有过接洽行为。该人士表示，“目前细节、进度还不清楚，但确有接洽行为，沃尔玛希望引入战略投资者。不过，这笔可能的交易还处在早期阶段。即便一切顺利，今年发生的可能性也不会太大。”

沃尔玛中国发布官方声明称，留意到关于“出售中国大卖场业务”的传言，对此严正声明，沃尔玛从不对市场流言做评论，也无任何出售中国业务的计划。

声明说，近几年，外资超市在华的境遇普遍不佳。乐购、乐天玛特、易买得等外资零售纷纷退出中国，留下来的家乐福、麦德龙等也纷纷寻找本土合作伙伴。沃尔玛于1996年进入中国，在广东深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。目前，沃尔玛中国在全国170多个城市开设了400多家商场、约20家配送中心。沃尔玛中国的业态主要包括沃尔玛购物广场、山姆会员商店、沃尔玛社区店。

声明还表示，作为最早进入中国的外资超市，虽然近年来面临传统商超老旧、电商冲击、零售业竞争等压力，但沃尔玛仍然在适应零售变局，寻求线上线下融合趋势。

2016年，沃尔玛出售其中国线上零售业务，以换取京东的股权，目前拥有京东发行总股本数的5%左右，同时双方在多个战略合作领域进行合作。就沃尔玛的电商业务来讲，旗下中高端会员超市山姆会员店入驻京东；全球官方旗舰店入驻京东全球购，沃尔玛购物广场和沃尔玛社区店均入驻“京东到家”。

去年11月，沃尔玛中国宣布，未来5-7年计划在中国新开设500家门店和云仓，包括沃尔玛购物广场、山姆会员商店、沃尔玛社区店多个业态。从当时宣布的开店计划来看，沃尔玛中国计划未来主要以小业态模式进行扩张，主要为沃尔玛社区店和用于配送的云仓（前置仓）。

而就在今年4月，沃尔玛中国还宣布，未来5年将在武汉投资30亿元人民币（约6亿新元），计划新开设4家山姆会员商店、15家购物广场及更多社区店，加大武汉社区服务型产业布局。

