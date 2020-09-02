楼市新政后深圳二手房上月成交面积环比下滑15%

8月份各地楼市成交数据陆续出炉，其中深圳楼市在“7·15”楼市新政调控后二手房成交转跌，环比跌幅15%。

根据澎湃新闻报道，深圳中原研究中心最新数据显示，8月份，深圳二手住宅过户套数回落。数据显示8月深圳二手住宅成交套数为11322套，环比下滑15.6%；成交面积为97.5万平，环比下滑15.0%。

从深圳全市来看，各区过户套数普遍下跌。8月，深圳市各区二手住宅成交套数均下滑，下滑幅度普遍超过10%。盐田和福田成交套数下滑幅度超过20%。龙岗依然是全市成交量最大的区域，成交套数环比下滑13.5%至3253套，占全市成交的28.7%。

从样本房源的涨跌区间上来看，房源上涨和下跌的幅度均在10%之内。有64.0%的样本房源价格上涨，37.0%的样本房源价格下跌。样本房源涨幅在5%~10%区间的占比最大，为34%。

深圳中原董事总经理郑叔伦指出，从实时市场情况来看，新房市场整体氛围较好，8月有15个住宅项目获批预售，其中14个住宅项目开盘，整体开盘去化率超过六成。分区域来看，8月光明、宝安、龙华、龙岗和盐田五个区域均有项目开盘入市，光明区的两个项目开盘去化为100%，是本月新房住宅去化率最高的区域。此外，宝安沙井片区和龙华民治片区的去化情况也很高，宝安沙井片区的两个项目开盘去化率为100%，龙华民治片区的2个项目整体开盘去化率为96%。

与新房不同的是，二手市场方面，市场氛围趋冷。郑叔伦提到，715新政对非普通住宅标准进行了调整，转让增值税也从两年免征更改为五年才免征，直接影响了二手市场部分楼盘的交易税费，增加了购房成本。在部分房源购房成本上升及新房供应增加的双重作用下，二手住宅市场成交量大幅下滑。

深圳住建局7月15日发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，内容包括调整商品住房限购年限、完善差别化住房信贷措施、发挥税收调控作用、细化普通住房标准、加强热点楼盘销售管理、推行房屋抵押合同网签管理、加大二手房交易信息公开力度以及严厉打击房地产市场违法违规行为。深圳市住建局半个月后又发布楼市调控“新八条”细则，明确严控中介机构挂牌价格，对于挂牌价格明显高于所在楼盘合理成交价格的，中介机构不得受理并对外发布。政策出台之前已发布的，各区住房和建设局应督促中介机构及时下架。

深圳中原研究中心指出，8月新房住宅推售面积环比增加1.5倍，且九月潜在计划入市项目数量较多，预计未来新房成交会持续上升。二手市场方面，从中原指数来看，中原经理指数有所回升，说明经理人对后市看涨预期回升，从报价指数来看，本月报价指数出现了下滑，但依然维持在59%，说明业主信心较之前有所降低但依然坚挺。预计下月实时二手成交量依然偏低，下月的过户量会继续回落。

