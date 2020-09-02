台海军陆战队胶舟翻覆事故调查结果：无人应负刑责

今年7月海军陆战队左营军区桃子园海滩操演胶舟翻覆事故，造成两名军人死亡，桥头地检署今天完成事故调查，认定事故原因为“激浪顶起二号艇瞬间翻覆造成”并无训练不足、机械故障、以及装备不足之情事，且事发当时之浪高“未超出突击艇之天候海象作业限制”，全案无人应负刑责。

根据《自由时报》报道，台湾海军陆战队99旅今年7月3日在桃子园海滩进行操演时，惊传突击艇翻覆事件，总共造成两人溺毙，桥头地检署由主任检察官李廷辉、检察官李明昌，与高雄宪兵队及 左营警分局成立专案小组，全力厘清案发过程。

桥检指出，事故发生之原因，应是二号艇进入激浪区后，遭涌浪顶起、翻覆，导致蔡姓及陈姓士兵生前落海，因窒息及其并发症而死亡。发生翻覆事故之二号艇及操舟机业经检验合格，且均有按规定进行保养，于翻覆前并无机械故障之情形；又二号艇之操舟手阿姓士兵已完成操舟训练，同艇乘员均已取得合格签证，全部乘员均有穿著检验合格之救生衣；且操演时之海象亦符合突击艇之作业标准，操演地点亦有配置救护車、救护人员及戒护艇，于事故发生后并无延误搜救之情形。

检方同时调阅7月3日上午5时至9时许，事发海域之显著浪高（即10分钟内之平均浪高）为两呎（约66厘米），最大浪高为三呎，事发当时之浪高，并未超出突击艇之天候海象作业限制。

检方勘验空拍录影带档案发现，七艘黑色胶舟分别自海上朝向画面右方之沙滩前进，涌浪导致画面最远处最靠近军舰之黑色胶舟（二号艇），遭激浪顶起、覆盖，并由右侧往左侧翻覆，全案应为海面瞬间涌浪所导致。

