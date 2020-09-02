台湾新护照封面放大“TAIWAN”字样

台湾行政院今天公布新版护照封面，并将中华民国的英文名称“REPUBLIC OF CHINA”的字体缩小，改为环绕国徽，并放大台湾英文名称“TAIWAN”字样。

台湾外交部在新闻稿中称，新版护照的封面，保留现行版本的元素及架构，包括中华民国、REPUBLIC OF CHINA、国徽、TAIWAN、护照、PASSPORT（护照），以及颜色不变，强调仍是以凸显台湾辨识度为原则。

至于放大TAIWAN字样，并将TAIWAN及PASSPORT字样紧邻，新闻稿解释主要是为了强调为“台湾的护照”。台湾新版护照预定在明年1月发行。

据台媒报道，台湾外交部长吴钊燮说，自从今年1月冠病疫情暴发，许多国家对于入境审查更严格，为了避免持有台湾护照者被误认为来自中国大陆，影响台湾人旅外权益及便利性，因此搜集各界建议和各国惯例，提出新版护照封面方案，行政院已在上周核定。

对将REPUBLIC OF CHINA字体缩小，是否担心引发反弹，吴钊燮回应说，应该没有问题，因为已把护照封面重要元素保留下来，而这个作法最能避免混淆，凸显台湾能见度，也维持护照上的正式国名。

台湾副总统赖清德今天也表示，改版之后中华民国这四个字仍然在护照上看得到，强调护照改版可让国际人士更清楚看到台湾，“知道我们来自台湾”，不至于像过去造成混淆。

据了解，台湾现行护照的封面自2003年加注“TAIWAN”至今已有17年，并获170个国家及地区给予免签证、落地签证或电子签证证待遇的措施。

