中国国家卫健委：切实保障护士福利待遇使其回归临床

中国国家卫健委网站今天发布《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强医疗机构护理工作的通知》，强调要切实保障护士福利待遇，让护士回归临床。

《通知》主要聚焦医疗机构护理工作，要求医疗机构要高度重视护理工作，促进医疗机构护理工作贴近患者、贴近临床、贴近社会。同时，实施护士科学管理，加大支持保障力度，充分调动护士积极性。

《通知》强调，建立健全医疗机构护理管理制度。包括建立护士岗位培训制度，建立护理岗位管理制度，建立科学绩效考核制度，建立护士人力资源管理制度，健全护理不良事件报告制度。持续提高医疗机构护理服务质量。包括落实责任制整体护理，夯实基础护理质量，提高专科护理能力，持续深化优质护理，积极发展“互联网+护理服务”。同时，要充分调动护士积极性，科学开展护士评聘考核，推进护理信息化发展，加大支持保障力度，规范管理辅助服务人员，加强陪护探视管理。

《通知》指出，加强对护理工作的领导。医疗机构主要负责人要高度重视护理工作，切实加强领导。将护理工作发展纳入本单位医疗卫生工作整体发展规划，定期组织研究并解决护理工作发展中的困难问题。要建立人事、财务、医务、护理、后勤等多部门联动机制，切实保障护士福利待遇、改善护士工作条件，健全后勤支持系统，加大支持保障力度，减少护士从事非护理工作，让护士回归临床。

