江西婺源一校长为教育学生节粮当众吃光剩饭引热议

江西婺源一位女副校长昨天当着学生的面，把他们吃剩的早餐全部吃光。有网友觉得，以身作则就是最好的教育，应当点赞；有网友则觉得，这既不必要不卫生，并不可取。

综合“魅力婺源”，《北京青年报》和观察者网报道，视频中这位校长让剩饭的学生们站在一旁，看着自己当场将他们剩下的食物一一吃掉。有网友觉得这样的教育方法难以生效，反而有摆拍、作秀的嫌疑。

有人认为，这就是摆拍，但不是作秀。这是一堂课，课堂的意义就是通过老师的行为，让孩子们受到教育和感染。校长当众吃剩饭给学生们看，就是为了孩子们从明天起不再浪费粮食。

有网友则对此表示反对。这些网友认为，这样做虽然可以达到教育的目的，但也有不可取之处。教育孩子们节约粮食很重要，分餐公筷、餐饮卫生意识也值得宣传。吃剩饭不卫生，对校长本身的身体也不好。

从教育的角度来说，老师需要培养学生的自我辨析能力。节约粮食的根本思路是打饭时，要在保障营养的前提下“量力取餐”，而不是想办法把吃不完的食物吃光。用过激的方法感染孩子，难以培养孩子勤俭节约的精神。

从学校的层面上来讲，节约粮食教育的首要工作是反思学生们为什么会剩这么多饭？是饭菜搭配不合理，还是饭菜不好吃，还是饭菜份量不科学？先把这些问题考虑到位，才能有针对性地解决校园剩饭问题。

还有情绪比较激动的网友表示，教育孩子节约的方式有很多种，为什么要用这种极端的方法？媒体大肆报道这样行为，那就是坏。

对于这样的质疑，有网友表示，谁不知道这样不卫生不健康？校园里面粮食浪费严重，孩子也有挑食问题，头口教育效果不好，学校才会采用这种直观的教育方式。

