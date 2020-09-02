山西因临汾饭店坍塌事故开展全省房屋建筑大排查

山西临汾饭店坍塌事故发生后，山西在全省范围内开展房屋建筑和人员聚集场所安全专项检查。

根据《新京报》报道，临汾市某镇政府一名负责人表示：“我们将在一周内对镇内所有房屋包括营业场所和民房进行排查，主要看建造年份、结构、材质、外观，有将近1万栋房子。”

山西临汾市陈庄村聚仙饭店上周六在为邻近安李村一位老人举办80岁寿宴时发生坍塌事故，共造成29人遇难，其中24名是安李村村民。

事发地点聚仙饭店宴会厅是由一处院子上面加盖预制板而成。据了解，村民自行加盖时可能缺少规范设计，施工和使用过程中的不当行为也可能破坏房屋整体结构，进而加剧房屋坍塌风险。

聚仙饭店靠近马路，是村民自建房屋。该房屋一层始建于上世纪80年代，马路近些年由于修路在不断加高，原来的一层变成了地下，便加盖了二层，后来又建了阁楼、卧室和厨房，近十几年来一共扩建了五六次。

其中，发生坍塌的宴会厅原本是主屋和后边卧室之间的院子，用来摆酒席。十多年前，饭店主人在院子上方搭建了一层预制板，救援队员表示，这次事故是院子上方的预制板塌了下来。而宴会厅周边的主屋、厨房、卧室等建筑整体基本完好。

据了解，预制板是在工厂里预先生产加工成型的混凝土预制件。制作预制板时，先用木板钉制空心模型，在模型的空心部分布上钢筋后，用水泥灌满空心部分，等干后敲去木板，剩下的就是预制板，可直接运到施工现场进行安装。

北京某建筑设计院的结构工程师受访时表示，与现在流行的现场浇灌混凝土相比，预制板因造价低、使用方便，上世纪末以前在中国应用广泛。“当时钢筋和混凝土的价格昂贵，房屋多采用砖混结构，工人现场砌墙，然后盖上预制板就可以。”

一位建筑工程师陈工表示，预制板在使用时，一般是砌在承重墙或承重柱上，上面再浇筑混凝土面层，以满足防水要求、增强整体性。“一旦承重墙或连接部位遭到破坏，预制板就有坍塌风险。”

据了解，预制板的设计使用年限和普通民用住宅的一样，都是50年。在陈工看来，对于使用年限较长的预制板房，主要问题可能就出现在承重墙或承重柱上，一方面住户可能在使用过程中拆除了必要的承重部分，另一方面，地基沉降在农村也是普遍现象，不均匀的沉降会影响承重墙的稳定性，加剧坍塌风险。

有村民表示，饭店坍塌前十多天连续天降大雨，发生坍塌的宴会厅东侧围墙地势较低，容易积水，可能对地基有一定破坏。