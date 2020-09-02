日媒：中国核电将成为世界第一 日美有担忧

中国核电站的装机容量按建设计划计算，预计最快2030年前后将超过美国，成为世界第一核电大国。

中国正在运行的核电机组2018年已超过日本，仅次于美国和法国，成为世界第三。在东京电力福岛第一核电站事故后，发达国家难以新建核电站，与拥有大规模建设计划的中国、俄罗斯和印度的两极分化在加剧。

据日经中文网报道，世界核协会统计显示，截至2020年4月，中国正在运行、在建和拟建的核电站的总装机容量为1亿870万千瓦。超过美国的1亿512万千瓦。截至2019年4月美国领先，但到9月由于三里岛核电站1号机组停止运行等原因，美国的总装机容量减少，中国2019年则有三个机组新投入运行。

如果仅观察正在运行的核电站，第一位是总装机容量约为9800万千瓦的美国，约6200万千瓦的法国次之，中国以约4500万千瓦排在第三位。但中国正在建造11个核电机组，还有超过40个机组的建造计划。美国持续推进废堆，建造计划也很少。一般来说，核电站从开工建设算起需五年左右完工。有可能最快到2030年前后，中国将在实际上超过美国。

在发达国家，民众对核电站的担忧加强，越来越难以推进建设。例如，日本由于福岛核事故之后强化监管标准和核电站老化的影响，相继推进反应堆的废堆。

另一方面，在福岛核事故后中国约有30个机组新投入运行。俄印两国也拥有与正在运行的核电站达到同等容量的建设计划。在快中子反应堆和小型反应堆等新一代反应堆的开发方面，中俄印也不断推进研究堆、实验堆的建造计划。

同时，中国不仅限于国内的建造热潮。据报道，以受到电力短缺困扰的新兴与发展中国家为中心，中国正在为出口核电站而展开营销攻势。例如，巴基斯坦运行着四个中国制造的核电机组。

虽然中国在约30年前首次引进核电站，但日本原子能产业协会的调查官中杉秀夫表示，“（中国的）技术水平已经达到世界最尖端水平”。

熟悉能源政策的日本综合研究所的高级专家滝口信一郎指出，在日美欧的新建没有进展的背景下，中俄不断积累技术，在国际范围内依赖两国的风险提升，中俄对发展中国家的影响力将提高。

中俄的崛起给美国和日本等带来了担忧。日本国际问题研究所裁军和科学技术中心的主任研究员户崎洋史表示，“中俄与日美等相比，要求核电出口目的地采取的防止转用为核武器的措施宽松”。

美国核能研究所（NEI）表示，“中俄的核电站出口是外交政策的核心，美国正在落后”，彰显出危机感。为了卷土重来，美国参议院7月通过了倡导促进革新性反应堆开发等的“核能领导法案（NELA）”。美国国际开发金融公司（DFC）也解禁了对发展中国家等出口核电站时的金融支援。

这种竞争将推动核电站相关技术的提高，也有对购买国的能源安全保障产生影响的可能性。