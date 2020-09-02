刘永好：明年中期以后猪肉价格有望逐步恢复正常

新希望集团董事长刘永好今天在中外记者见面会上表示，相信到明年中期以后猪肉价格逐步恢复到正常价是有可能的，中国老百姓一定能够享受到价格适当质量好的猪肉。

根据澎湃新闻报道，刘永好表示，非洲猪瘟、疫情以及南方洪涝灾害都一定程度影响了中国生猪养殖的格局和数量。由于量的减少，导致现在猪肉价格非常高，到今天毛猪收购价格，还是超过36元（人民币，下同，7.17新元）一公斤，正常价格应该在14、15元一公斤。这也使得老百姓们对吃肉有了顾虑，“猪肉自由”成为了网络讨论的重点话题。

他提到，养猪有个猪周期，即当猪养少的时候，猪肉价格上涨，养殖户看到其中收益还会加大养猪规模，到某个时候猪又太多了，价格下跌、养殖户亏损，这又需要国家社会给予关注和支持。过去猪周期每隔四年一次，已经轮回了好多次。这次恰好是猪周期高点的时候，非洲猪瘟来了，后续又再叠加疫情和洪水影响，使得猪周期的高峰持续时间比较长，到今天仍在较高点徘徊。

至于猪肉价格何时下跌，刘永好认为，随着技术进步，组织到位，以及大量资金投入，现在生猪正在恢复，相信到明年中期以后，猪肉价格逐步恢复到正常价是有可能的，全国老百姓一定能够享受到价格适当的质量好的猪肉。

新希望集团始创于1982年，由民营企业家刘永好发起创立，目前已是以现代农业与食品产业为主导，布局银行、证券、金融科技和基金等多种金融业态的综合性企业集团。该集团旗下上市公司新希望六和股份有限公司业务覆盖饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品，今年上半年营业收入为446.96亿元，同比增长26.64%；净利润为31.64亿元，同比增长102.57%。

